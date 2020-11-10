Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla bugün teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, ''Uzun yıllardır Türk futboluna hizmet veren, bilgisi, karakteri, duruşu ve tecrübesiyle tartışmasız ülkemizin en iyi teknik adamlarından Sayın Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'umuzun mücadelesine ortak olmasından dolayı çok muyluyum. Hedefleri ve hayalleri olan genç bir kadromuz var. Yetenekli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan bir ekibiz. Sayın Abdullah Avcı'nın hedef ve amaçlarının da hem futbolcu yapımızla hem de kulübümüzün projeksiyonuyla örtüştüğüne inanıyorum. Bu uyumun bizi başarıya taşıyacağına eminim.'' ifadelerini kullandı.

''Umarım camiamız sabır ve samimiyetle Trabzonspor'umuzun başarısı etrafında kenetlenir.'' ifadesini kullanan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

''Biz zaten göreve geldiğimiz ilk günden itibaren futbolcusuyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla tüm camia olarak yan yana durmanın öneminden söz ediyoruz. Yan yana durduğumuzda Trabzonspor ailesinin neler başardığını gördük. Şimdi mücadelemizde bir sonraki aşamaya geçmeye ve yine yan yana durarak, biz bize inanarak ve güvenerek ilerlemeye, tüm camia olarak hazırız. İnşallah daha nice başarıları hep birlikte yaşayacağız.''