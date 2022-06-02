Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

AA Spor Masası programında soruları yanıtlayacak Avcı, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yapacak.

Saat 11.00'de başlayacak ve AA sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek yayını abonelerimiz canlı alabilecek.



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