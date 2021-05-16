Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonu değerlendirdi:

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, "Trabzonspor 32 hafta boyunca hiç maçın genelini rakibe verdi mi? Hiçbir rakip sana 80 dakika üstünlük sağlayabildi mi? Bence çok önemli gelişim kaydettik. Şampiyon olabilmek için yeterli değil, daha üstüne koymamız gerekecek." dedi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında sona eren 2020-2021 sezonunu değerlendiren Avcı, Trabzonspor'da göreve başlamasının ardından 6 ayın geride kaldığını ifade ederek, görev sürecinde oynadıkları 32 lig maçından 65 puan kazandıklarını söyledi. Son 5 yıl içerisinde bu puan ortalamalarında ligde şampiyonlukların da kazanıldığına işaret eden Avcı, "Bunun dışında ayrıca bir de kupa kazandık. Baktığımda genel olarak kağıt üzerinde doğru duruyor. Birtakım verileri de bunların içerisine koyabiliriz. Her verimizin istatistiksel olarak yukarıya çıktığını görüyoruz. Bu iyi bir organizasyon. Kulübün de bize sunduğu, Trabzonspor'un da genetiğinin, geçmişinin yarışmak olduğu bir yerde öğrenmeye açık oyuncu grubuyla uygulamak istediğim saha içerisinde taktiksel duruma da bağlı kalarak adım adım gerçekleştirmeye çalıştık." ifadesini kullandı.

Avcı, bugün gelinen noktayı iyi bulmasına rağmen yeterli olmadığını belirterek, bunun üzerine bir şeyler koyabilmek için çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. - "Zirvede olabilmek için deneyim, rekabet ve yeterlilik şart" Takımın çok arkadan gelmesine karşın nefes nefese yarışın içerisinde olduğunu anlatan Abdullah Avcı, şöyle devam etti: "Fırsatın her zaman olduğunu, bunu da kaçırmamamız gerektiğini ifade ettik. Fenerbahçe maçını kaybettikten sonra zihinsel yorgunluklar olabiliyor. Kasımpaşa maçı ile ayağa kalkmak, sonra da Alanya maçını kaybetmek ister istemez birtakım zihinsel yorgunluklar oluşturdu. Bunun yanında biliyorsunuz ligin en genç takımı Trabzonspor. Altyapısından yetişmiş futbolcuları en fazla oynatan takım da Trabzonspor ile Gençlerbirliği. Bu ligde yarışabilmek ve zirvede olabilmek için deneyim de, rekabet de, yeterlilik de şart. Bunların zaman zaman eksikliklerini yaşadık ama bugün deplasmanda hiç kaybetmediğimiz, toplamda 3 mağlubiyet aldığımız bir süreç var. Bu veriler doğrultusunda bunlar bize neler getirecek, neleri götürecek, nasıl rekabet sağlayacağız, bundan sonraki süreçlerimiz onlarla ilgili olacak."

Abdullah Avcı, Özkan Sümer Akademisi'nde altyapıya yönelik sürdürdükleri çalışmalara da değinerek, yeni sezon öncesinde akademiyi daha verimli hale getirebilmek için hızlı ve yoğun bir çalışma yapıldığını ifade etti. - Süresiz kadro dışı kalan Abdulkadir Parmak'ın son durumu Süper Lig'in 36. haftasında oynadıkları Galatasaray maçının ardından süresiz kadro dışı kalan Abdulkadir Parmak'la ilgili soruya Avcı, "Abdulkadir Parmak geldiğim günden itibaren devamlı oynadı. Bazen kendisi de yaptığı hatayı biliyor. Benim oyuncuyla en ufak bir problemim olamaz. Burada en önemli olan Trabzonspor'dur. Onun için bununla ilgili kendisiyle bir görüşme de yaptık. 'Sen de düşün, biz de düşünelim, tekrar bir yapılanmanın içerisinde tekrar konuşuruz.' diye geçen hafta içerisinde bir araya geldik." yanıtını verdi. - "Oyuncularla en ufak bir problemimiz yok" Trabzonspor'un her transferde nokta atışı yapmak zorunda olduğunu aktaran Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Trabzonspor her atışını nokta atışı yapmak zorunda. 'Biz şunu aldık, bu olmadı, bu gitti, bu kadar para harcadık' durumlarının oluşmaması gerekiyor. Çok detaylı bir şekilde çalışma yapıyoruz. Başkan, yöneticiler, ben, teknik heyet ve izleme komitesi her gün bir araya geliyor. Burada izleme komitesindeki İhsan hoca buranın iyi bir hafızası. Turgut hoca, ben ve altyapı arasındaki koordinasyonu sağlıyor. Kiralık oyuncularla ilgili raporlamayı aldık. Bazılarıyla yollarımız ayrılacak, bazılarının önünü açacağız. Bizimle beraber devam edecekler olacak, tekrar kiralık gidecek olanlar olacak. Oyuncularla en ufak bir problemimiz yok. Burası Trabzonspor, herkes burada olmak, burada oynamak istiyor. Ben de en değerlisi ve en doğrusu hangisiyse ekiple beraber vereceğim, kararla birlikte bunları yönetime sunuyorum. Onun için Kamil Ahmet Çörekçi ve Majid Hosseini de bu beklemenin içerisinde olan oyunculardan. "

- "Bence çok önemli gelişim kaydettik" Abdullah Avcı, detaycı bir teknik direktör olduğunu ve 90 dakika maçı sahada adeta yaşadığını dile getirerek, "Bu, maçtan sonra acayip derecede yorgunluk da yaratıyor. Her anı yaşadığım için müdahale etmek istiyorum. 95. dakikada genç oyuncuya neden bağırdığımı sorabilirsin. Çünkü takımın boyunu kısaltıp gol yedirebilirdi bize. Çünkü ben buna 6 aydır çalışıyorum, o anki duygularını devreye sokmaması lazım. Trabzonspor 32 hafta boyunca hiç maçın genelini rakibe verdi mi? Hiçbir rakip sana 80 dakika üstünlük sağlayabildi mi? Bence çok önemli gelişim kaydettik. Şampiyon olabilmek için yeterli değil, daha üstüne koymamız gerekecek." diye konuştu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yeni transferlerle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Avcı, "Başkanın dedikleri doğrudur. Bunun sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. Çok değil ama 5-6 ortalaması var. Özellikle ön tarafla ilgili rekabeti artırmam lazım. Kenar oyuncusu, santrafor gibi 5-6 oyuncuyla ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz. Deneyimi genç bir takımız. Yen transferlerle ilgili 30-32 (yaş) konuşulabilir ama 28 (yaş) bandı ligde yarışmak açısından çok önemli. Ben bu yörenin insanıyım. Ben Trabzonspor ve Trabzon'u çok sevdim. Karşılıklı birbirimize iyi geldik diye düşünüyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum. 6 ay oldu heyecanım yüksek ekiple birlikte iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. " değerlendirmesinde bulundu.