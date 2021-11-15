YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, İzmir'de spor hekimliği kliniğinin açılışına katıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, İzmir'de spor hekimliği kliniğinin açılışına katıldı

15.11.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, İzmir'de spor hekimliği kliniğinin açılışına katıldı

İZMİR (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı ve Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ergün'ün İzmir'deki kliniğinin açılışına katıldı.

Karşıyaka ilçesinde düzenlenen açılış öncesi Avcı, milli takımda birlikte çalıştığı Ergün ile bir süre sohbet etti.

Prof. Dr. Metin Ergün, yaptığı açıklamada, kliniğinde elit performans sporcularının kas, tendon ve bağ yaralanmalarını tedavi edeceklerini söyledi.

Spor hekimliğinin eski ama gelişim süreci yeni bir branş olduğunu anlatan Ergün, "Türkiye'de yaklaşık 150 spor hekimi bulunuyor. Spor hekimliği ülkemizde ilk kez 1965 yılında İzmir'de EÜ Tıp Fakültesi bünyesinde kuruldu. 1973 yılında enstitü oluştu. 1980'li yıllardan itibaren spor hekimliği ayrı bir ihtisas dalı olarak kabul ediliyor. Sporcu sağlığı ve hastalıkları öncelikli temel konularımızdan bir tanesi. Onun dışında sporcuların performanslarına yönelik uygulamalar da var." ifadelerini kullandı.

Açılışa Abdullah Avcı'nın yanı sıra, milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞoförü gazetecilere saldırdıŞoförü gazetecilere saldırdı
PARTNER Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı! Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı!
İzmir'de yanından çalışan işçi tarafından darbedilen pazarcı hayatını kaybettiİzmir'de yanından çalışan işçi tarafından darbedilen pazarcı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor

İzmir Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:01
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:26
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aydın'da şüpheli ölüm

Aydın'da şüpheli ölüm

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.