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  4. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir şampiyonluğa inanıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir şampiyonluğa inanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 08.01.2020 18:46 | Son Güncelleme

Bordo-mavili takımın teknik direktörü: "Şansımızı yüksek görüyorum. Bence çok kaliteli bir kadro var. Bu kadronun bu işi başarabileceğini düşünüyorum" - "Ndiaye'nin en kısa sürede adaptasyonu atlatacağını düşünüyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'deki şampiyonluk şanslarını yüksek gördüğünü söyledi.

Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın Bursaspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çimşir, ligdeki şampiyonluk şanslarının sorulması üzerine "Şansımızı yüksek görüyorum. Bence çok kaliteli bir kadro var. Bu kadronun bu işi başarabileceğini düşünüyorum. Ama şartları bilme şansım yok. Ben bu takıma inanıyorum. İnşallah hep beraber istenilen hedefe ulaşırız." ifadelerini kullandı.

İyi bir kamp süreci geçirdiklerini belirten genç teknik adam, "Herkesi bu kampta değerlendirip, kimlerle devam edeceğimize bakacağız. İnşallah sakatlıksız, kazasız bir şekilde kampı bitirip, Trabzon'da sezona başlarız." dedi.

Bursaspor ile oynadıkları mücadelenin eksiklerini görme açısından faydalı olduğunu aktaran Hüseyin Çimşir, "Karma bir takım yaptık. Eksikliklerimizi görüp, doğrularımızı daha çok yapıp, lige en hazır şekilde çıkmak için müsabaka yaptık. Eksikleri görme açısından iyi bir müsabaka oldu. Bu eksiklikleri de konuşacağız. Bu eksiklikleri olumluya çevirip lige dönmek en büyük hedefimiz. Oyuncu sayımız fazla. Oyuncuları görmek adına bazen iki grup yapıyoruz. Süremiz kısa, oyuncuları görme amacındayız. Son durumlarını görüp en iyi kadroyu çıkartmak için çalışıyoruz. Herkesi bu kampta değerlendirip, kimlerle devam edeceğimize bakacağız. İnşallah sakatlıksız, kazasız bir şekilde kampı bitirip, Trabzon'da sezona başlarız." şeklinde konuştu.

- "Ndiaye'nin en kısa sürede adaptasyonu atlatacağını düşünüyorum"

Bursaspor karşısında ilk kez bordo-mavili formayı giyen yeni transferleri Badou Ndiaye'nin durumu hakkında da konuşan Çimşir, "Bildiğim bir oyuncu. Bu ligi, oyuncuları biliyor. Özellikle ilk yarı geldiği takımda çok fazla süre alamadı. Biraz onun eksikliği var ama iştahı arzusu gayet iyi. Ndiaye'nin en kısa sürede adaptasyonu atlatacağını düşünüyorum. Bu ülkeyi bildiği için çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Hüseyin Çimşir, şu ifadeleri kullandı:
"Uğurcan, Kayseri maçında sakatlanmıştı. Yusuf Sarı, Konya maçında sakatlandı. Burada Cafer'e bir darbe geldi. Kemik olunca ağrısı oldu ondan çıkardık. Kerim'in de arka adalede problem var. Ne kadar önemli bilmiyorum. Sakat oyuncuların bir an önce toparlanıp aramıza katılması bizim işimizi kolaylaştıracak. Onazi 1 seneden fazla oldu oynamayalı. Dönem dönem oynadığı maçlar oldu. İlk yarı UEFA ve kupa maçında onu kullandık. Futboldan uzak kalmak kolay bir iş değil. İstediği forma gelmesi biraz süre alacak. Ama niyeti, gayreti iyi. Zaman neyi gösterecek bakmak lazım."

- Transfer açıklaması

Trabzonspor'un transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Çimşir, "İlk yarının sonuna doğru yönetimle konuştuğumuz oyunculardan biri Ndiaye'ydi. Bundan sonrasıyla ilgili yapabilirsek 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz. Devre arası hem ekonomik hem de aradığınız oyuncu anlamında kolay değil. Ekonomisi uyacak mı, bize uygun oyuncu olacak mı? Buraya arada oyuncu katmayı çok düşünmüyorum. Buradaki rekabeti yukarı çıkartacak oyuncular olursa katabiliriz."

Genç teknik adam, bir gazetecinin "Talisca ile ilgileniyor musunuz? Çıkan haberler doğru mu?" sorusuna ise, "Talisca herkesin bildiği bir oyuncu. 21-22 yaşında ekonomisini düşünerek İngiltere kariyeri varken Çin'e gitti. Farklı amaçla gittiğini düşünüyorum. Oyuncu olarak sorarsanız Talisca gibi bir oyuncunun bu kulüpte olması herkesin istediği bir şey. Ben de çok hayal olarak görüyorum." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Hüseyin Çimşir SÜPERLİG Trabzonspor

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