SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı kasket, sahibini buldu

Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı kasket, sahibini buldu

19.02.2021 16:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı kasket, sahibini buldu

Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı lisanslı kasketin, iş insanı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e teslim edildiği açıklandı.

Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı lisanslı kasket, iş insanı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e teslim edildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı'nın imzaladığı ve geçen hafta TS CLUB internet sitesinde 61 bin liradan bir adet olarak satışa çıkarılan kasketi, iş insanı Seyfettin Selim'in aldığı belirtildi.

Açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Avcı'nın kasketi Selim'e teslim ettiği ifade edildi.

İmzalı kasketi satın alan Selim'in büyük bir gurur yaşadığı aktarıldı.

Ağaoğlu ve Avcı'nın da kulübe katkılarından dolayı Selim'e teşekkür ettiği kaydedildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Trabzonspor rövanş peşindeTrabzonspor rövanş peşinde
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dayı para senin tamamda onu hayırlı Bi iş için harcayabilirdin. İyi günlerde tak
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eski Fenerbahçeli Galatasaray'da

Eski Fenerbahçeli Galatasaray'da

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'da Mostafa Mohamed planı!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed planı!

Dorukhan Süper Lig devine imza attı

Dorukhan Süper Lig devine imza attı

Canlı yayında Messi'nin transferini açıkladı

Canlı yayında Messi'nin transferini açıkladı

Diğer Haberler

Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı kasket, sahibini buldu

Trabzonspor 61 bin liralık kasketi sattı

Trabzonspor’un koronavirüs kabusu sürüyor

Trabzonspor’un korona kabusu!

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında rövanş peşinde

Trabzonspor rövanş peşinde

Trabzonspor kar altında çalıştı

Trabzonspor kar altında çalıştı

Trabzonspor'da koronavirüs şoku!

Trabzonspor'da korona şoku! 6 pozitif vaka

Trabzonspor'da koronavirüs alarmı! Önlemler artırıldı

Trabzonspor'da koronavirüs alarmı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.