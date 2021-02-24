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Trabzonspor'un Fenerbahçe planı

24.02.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un Fenerbahçe planı

Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yakaladığı çıkışla zirveye yaklaşan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını iyice ortaya koymak istiyor.

Süper Lig'in ilk 8 haftasında tarihinin en kötü günlerini yaşamasının ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı ile tarihi bir çıkışa imza atarak zirvede yer alan Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

Fenerbahçe ile Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde de müsabakayı kazanarak yakaladığı seriyi sürdürmek için sahada mücadele verecek. Tecrübeli teknik adam, ekibiyle birlikte sarı-lacivertli takımın analizlerini ortaya koyararak oyun stratejisini de bu yönde belirleyecek ve oyuncularına bu yönde yüklemeler yapacak.

FENERBAHÇE'NİN OYUN OPSİYONLARINI DURDURULACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir taraftan Fenerbahçe maçı hazırlıklarını mevcut kadroyla sürdürürken, diğer taraftan ise sarı-lacivertli takımın oyun opsiyonları üzerinde titiz bir çalışma yürütüyor. Başta analiz ekibi olmak üzere diğer yardımcılarının da görüşlerini ve fikirlerini alan tecrübeli teknik adam, sağlık sorunları yaşayan oyuncularının da durumuna bakarak maçtan bir gün önce yapılacak olan taktik antrenmanında bordo-mavili takımın sahada uygulayacağı oyun opsiyonlarına son şeklini verecek.

OYUNA SADIK KALINACAK

Süper Lig'de yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisiyle önemli bir oyun duruşu sergileyen Trabzonspor, bundan önceki maçlarda olduğu gibi Fenerbahçe maçında da oyun planına sadık kalarak sabırlı oyununu sürdürmeyi planlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçına yönelik taktikler üzerinde oyuncularıyla paylaşımlar yaparken, antrenmanlardan geri kalan bölümler de teknik ekipte yer alan antrenörler, oyuncularla bir araya gelerek görev yerlerinde neler yapmaları gerektiğini, nelerin istendiği konusunda görselde ve uygulamada bilgiler veriyor. Abdullah Avcı ise son dokunuşları yaparak oyuncularının maç öncesi moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışıyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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