Trabzonspor'un Fenerbahçe planı

Süper Lig'in ilk 8 haftasında tarihinin en kötü günlerini yaşamasının ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı ile tarihi bir çıkışa imza atarak zirvede yer alan Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

Fenerbahçe ile Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde de müsabakayı kazanarak yakaladığı seriyi sürdürmek için sahada mücadele verecek. Tecrübeli teknik adam, ekibiyle birlikte sarı-lacivertli takımın analizlerini ortaya koyararak oyun stratejisini de bu yönde belirleyecek ve oyuncularına bu yönde yüklemeler yapacak.

FENERBAHÇE'NİN OYUN OPSİYONLARINI DURDURULACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir taraftan Fenerbahçe maçı hazırlıklarını mevcut kadroyla sürdürürken, diğer taraftan ise sarı-lacivertli takımın oyun opsiyonları üzerinde titiz bir çalışma yürütüyor. Başta analiz ekibi olmak üzere diğer yardımcılarının da görüşlerini ve fikirlerini alan tecrübeli teknik adam, sağlık sorunları yaşayan oyuncularının da durumuna bakarak maçtan bir gün önce yapılacak olan taktik antrenmanında bordo-mavili takımın sahada uygulayacağı oyun opsiyonlarına son şeklini verecek.