Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi veren Trabzonspor'un Play-Off turundaki rakibi netlik kazandı. 3. Eleme Turu eşleşmesinde Polonya ekibi Gornik Zabrze ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşı karşıya geldi.
İki ayaklı eşleşme sonucunda rakibi Gornik Zabrze'yi saf dışı bırakmayı başaran Macar ekibi Ferencvaros, adını Play-Off turuna yazdırarak bordo-mavililerin rakibi olmaya hak kazandı.
Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk karşılaşması 20 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak. Turun rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos 2026 tarihinde
gerçekleşecek ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak taraf belli olacak.
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