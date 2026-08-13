Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi veren Trabzonspor'un Play-Off turundaki rakibi netlik kazandı. 3. Eleme Turu eşleşmesinde Polonya ekibi Gornik Zabrze ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşı karşıya geldi.

FERENCVAROS İKİ MAÇ SONUNDA TURLADI

İki ayaklı eşleşme sonucunda rakibi Gornik Zabrze'yi saf dışı bırakmayı başaran Macar ekibi Ferencvaros, adını Play-Off turuna yazdırarak bordo-mavililerin rakibi olmaya hak kazandı.

MAÇLAR 20 VE 27 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk karşılaşması 20 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak. Turun rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos 2026 tarihinde

gerçekleşecek ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak taraf belli olacak.