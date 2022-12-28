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Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Özer Hurmacı 36 yaşında futbola geri döndü! İşte yeni takımı...

28.12.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve birçok kulübün formasını giymiş olan Özer Hurmacı 1.5 yıl aranın ardından Bursaspor formasıyla futbola döndü. İşte detaylar...

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Özer Hurmacı 36 yaşında futbola geri döndü! İşte yeni takımı...

Süper Lig'de birçok dev kulüpte forma giymiş olan ve son olarak Bursaspor'da top koşturmasının ardından kariyerine 1,5 yıllığına ara veren Özer Hurmacı, Bursaspor'a geri döndü.

ANLAŞMA 6 AYLIK!

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Transfer tahtası kapalı olan yeşil-beyazlı kulüp, eski futbolcusu Özer Hurmacı ile el sıkıştı. 6 aylığına Bursaspor’la anlaşan Hurmacı'ya, geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödenmeyecek.

1.5 yıldır futboldan uzak kalan 36 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde antrenmanlara katılması bekleniyor.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz, 2019-2020 ve 2020-2021 yılları arasında formamızı giyen profesyonel futbolcu Özer Hurmacı ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun lisansa onay vermesi durumunda Özer Hurmacı ligin ikinci yarısında yeniden formamızı giyecektir.”


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