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Trabzonspor yarın Antalyaspor'u konuk edecek

29.04.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek - Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin bugün Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde karşılaşma oynamadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak - Karadeniz ekibine, sarı-lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 11 puan geride 65 puanla 2. sırada bulunuyor.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin bugün Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde karşılaşma oynamadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak.

Karadeniz ekibine, sarı-lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

- Eksik oyuncular

Trabzonspor'da ameliyat olan Trondsen ve Bruno Peres, sezonu kapattı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ligde Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyen Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

- Taraftar ilgisi

Trabzonspor taraftarları şampiyonluk haftasındaki karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Pazartesi günü kombine kartlar haricinde satışa çıkarılan 12 bin 824 bilet, 4 dakikada bitti. 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolu olacak.

Trabzon dışından çok sayıda kişinin kente gelmesi nedeniyle ek uçak ve otobüs seferleri düzenlendi, ayrıca kentteki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

- Sahasında 415 gündür yenilmiyor

Trabzonspor, iç sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

- Fenerbahçe'nin rekorunu egale etme şansı

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

- Avcı ve oyuncuların ilk heyecanı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyon olunması halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak.

2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Bu kupa ile Avcı, Trabzonspor'da Süper Kupa'nın ardından ikinci kez kupa mutluluğu yaşayacak. Kadrosunda 34 oyuncu barından bordo-mavililerde 24 oyuncu da ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk elde edecek.

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