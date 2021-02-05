YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor yerel basınında Denizlispor galibiyeti sevinci

Trabzonspor yerel basınında Denizlispor galibiyeti sevinci

05.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor yerel basınında Denizlispor galibiyeti sevinci

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas'a övgülerde bulundu.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, Trabzonspor için ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla, "Trabzon'un ayak sesleri", "Adım adım zirveye koşuyoruz" başlıklarını kullanırken, "Trabzon hakeme rağmen yendi" değerlendirmesine yer verdi.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "61 kere maşallah", arka sayfasında "61'de sirtaki" ve "Açın sol şeridi fırtına geliyor" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, "Adım adım geliyoruz" ve "Denizli'yi de dize getiren Trabzonspor, zirveye selamı çaktı" başlığıyla Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfada, "Fırtına'nın hızına yetişilmiyor" ve "4 nala zirveye doğru" başlıkları yer aldı.

Gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında, "Akyazı'nın yıldızına bak" ve "Trabzonspor Yunanlı transferi Bakasetas'ın golüyle 3 puanı kucakladı" başlığına, son sayfasında da maçtan fotoğraflara yer veren Taka gazetesi, "Gümbür gümbür 1-0 geliyoruz" görüşlerini paylaştı.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Güç oldu, üç oldu" başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı. Gazetenin son sayfasında maçın önemli anlarına yer verilerek, "İyi ki geldin Bakasetas", "Önce baykuş, sonra kartal, şimdi de horoz" ve "Bereketli av" ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"

Trabzon Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
05:54
Sabah
07:21
Öğle
12:40
İkindi
15:24
Akşam
17:50
Yatsı
19:11

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Birinci Eczanesi
Ortahisar
İlknur Eczanesi
Ortahisar
Numune Eczanesi
Ortahisar
Yazıcı Eczanesi
Ortahisar
Gençer Eczanesi
Akcaabat
Gül Eczanesi
Akcaabat
Şifa Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Karadeniz'den ABD'ye ihracatta, savunma ve havacılık sanayi sektörü başı çekti

Karadeniz'den ABD'ye ihracatta, savunma ve havacılık sanayi sektörü başı çekti

Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza

Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan'dan fındık üretiminde verimin artırılması çağrısı:

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan'dan fındık üretiminde verimin artırılması çağrısı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.