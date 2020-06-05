Trabzonspor yönetimi toplandı

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon’da bulunan yönetim kurulu üyeleri stadyumdan katıldığı toplantıya Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve şehir dışındaki diğer yönetim kurulu üyeleri video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri toplantıda gündeme dair konuları değerlendirdi.
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