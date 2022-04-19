Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Ligde hafta sonu Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan bordo-mavililer, şampiyonluğu garantileyebileceği bu karşılaşma öncesi kadroda değişime gitti.

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Stefano Denswil yedek soyunurken, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Djaniny Semedo ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu oyuncuların yerine Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Tymoteusz Puchacz ve Jean Evrard Kouassi görev yaptı.

-Nwakaeme yine yedek

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oyuna ikinci yarı dahil ettiği Anthony Nwakaeme'yi yine yedek soyundurdu.

Ligde geçen hafta ilk kez yedeğe düşen Nijeryalı oyuncu, art arda iki resmi karşılaşmada da teknik direktör Abdullah Avcı tarafından yedek kulübesinde oturtuldu.

Yukatel Kayserispor'da ise sakatlıkları bulunan Mensah ve Abdülkadir Parmak, maç kadrosunda yer almadı.

- Gazetecilerin çocuk ve eşleri basın tribününde

TSYD Trabzon Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde basın tribününü gazetecilerin eşleri ve çocuklarına açtı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Trabzonspor Kulübünden alınan izin sonrası toplam 70 çocuk ve kadın, basın tribününde karşılaşmayı izledi.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar ilgi gösterirken, tribünlerin büyük bölümü doldu.

