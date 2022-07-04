Trabzonspor, yurt dışı hazırlık kampı için Slovenya'ya gitti

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Slovenya'ya gitti.

Bordo-mavili takım, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket etti. Kafile, buradan kara yoluyla kampa gireceği Kranj kentine geçecek.

Karadeniz ekibi, 4-17 Temmuz tarihlerindeki Slovenya kampını tamamladıktan sonra Avusturya'da da 20-29 Temmuz'da 2. etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.

Trabzonspor, Avusturya kampının ardından Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa karşılaşması için İstanbul'a dönecek.

- Kamp kadrosunda 29 futbolcu yer alıyor

Trabzonspor'un 29 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Jean Evrard Kouassi, Ahmetcan Kaplan, Andreas Cornelius, Kağan Moradaoğlu, Hakan Yeşil, Hakan Aydın, Faruk Can Genç, Behlül Aydın, Taha Altıkardeş, Serkan Asan, Kerem Şen, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Stefano Denswil, Emrehan Gedikli, Djaniny Semedo, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca."

Teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transferler, milli ve izinli oyuncular Slovenya'da kampa katılacak.

Karadeniz ekibinde, Erce Kardeşler, Anders Trondsen, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yunus Mallı, Diabete, Salih Kavrazlı, Enis Destan, Batuhan Kör ve Koita'nın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Bruno Peres ile Gervinho, kamp kadrosunda yer almadı.

- 2 hazırlık maçı oynayacak

Trabzonspor, 14 gün sürecek Slovenya kampında 2 hazırlık karşılaşması oynayacak.

Bordo-mavililer, ilk maçını 14 Temmuz'da Macaristan ekibi MTK Budapeşte ile oynadıktan sonra 16 Temmuz'da Çekya'nın Slovacko takımı ile karşılaşacak.



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