Trabzonspor zirve takibini devam ettirdi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 3-1 yenen Trabzonspor, zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'de üst sıralara tutunmak isteyen Galatasaray, şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'u konuk etti. Haftanın öne çıkan maçı olan karşılaşma, lider Medipol Başakşehir'in Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında kazanmasıyla daha da önem kazandı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç hızlı başladı. İki takım da etkili ataklar geliştirirken skoru değiştirecek golü bulamadı. Müsabakanın 32. dakikasında Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Bir kişi fazla oynamanın avantajını iyi kullanan bordo-mavili ekip, 41. dakikada Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve devre arasına da bu skorla önde girdi.

İkinci yarıda topa daha fazla sahip olan ve atak bir görüntü çizen Karadeniz temsilcisi, 70. dakikada Filip Novak'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyı 90+3. dakikada Jean Michael Seri ile gole çeviren Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Ancak sarı-kırmızılı ekibin gol sevinci 2 dakika sürdü. Mücadelenin 90+5. dakikasında sahneye çıkan Alexander Sörloth, farkı yeniden 2'ye çıkaran golü kaydetti. Karadeniz temsilcisi, karşılaşmayı 3-1 kazandı.