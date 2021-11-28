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Trabzonspor'a coşkulu karşılama

28.11.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'a coşkulu karşılama

Trabzonspor'a coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'u bordo-mavili taraftarlar, Trabzon'da coşkulu karşıladı.

Maçın ardından THY'ye ait özel uçakla kente dönen bordo-mavili kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı.

Sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlarla fotoğraf çektiren futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Bu arada, taraftarların isteği üzerine otobüsten geri inen kaptan Uğurcan Çakır ile Abdulkadir Parmak üçlü çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor

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