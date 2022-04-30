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Trabzonspor'da 24 oyuncu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı

30.04.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da 24 oyuncu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, 24 oyuncu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Arda Akbulut, Batuhan Kör, Berat Özdemir, Bruno Peres, Erce Kardeşler, Emrehan Gedikli, Enis Destan, Fode Koita, Hüseyin Türkmen, Jean Kouassi, Kerem Şen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Muhammet Taha Tepe, Murat Cem Akpınar, Salih Kavrazlı, Serkan Asan, Taha Altıkardeş, Tymoteusz Puchacz, Uğurcan Çakır, Yunus Mallı ve Yusuf Erdoğan olmak üzere 24 oyuncu ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk gördü.

- Süper Lig'de 3 şampiyon

Trabzonspor'un kadrosunda sadece 3 isim Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bordo-mavililerde, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı Beşiktaş'ta, Edin Visca ise Medipol Başakşehir'de Türkiye'de şampiyonluk kupasını kaldıran isimler oldu.

Trabzonspor'da Stefano Denswil ise 3 kez Belçika ve 3 kez Hollanda, Andreas Cornelius 3 kez Danimarka, Anthony Nwakaeme 3 kez İsrail, Anders Trondsen 2 kez Norveç, Djaniny Semedo 2 kez Meksika, Anastasios Bakasetas 1 kez Yunanistan, Edin Visca 1 kez Bosna ve Türkiye, Vitor Hugo da 1 kez Brezilya'da şampiyonluk yaşadı.

Kadrosunda 34 oyuncuya sahip bordo-mavili takımda, toplamda 10 futbolcu tekrar şampiyonluk yaşarken 24 oyuncu ilk kez şampiyonluk gördü.

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