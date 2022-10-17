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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı

17.10.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol A takım doktoru Halil Polat: "Abdülkadir Ömür'ün sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dün Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da, sol elinde kırık tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı.

Futbol A takım doktoru Halil Polat, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Polat, "A takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor Abdülkadir Ömür futbol sağlık durumu

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