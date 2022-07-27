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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Gaziantep FK'ye kiralandı

27.07.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Gaziantep FK'ye kiralandı

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Abdulkadir Parmak'ın Gaziantep FK'ye kiralandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep Futbol Kulübü AŞ'ye kiralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Yukatel Kayserispor'a transfer olan Abdulkadir Parmak, sezonu sarı-kırmızılı kulüpte tamamlamıştı.

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