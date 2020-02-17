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Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

TRABZON HABERLERİ  | 17.02.2020 14:15 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'de konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğunu rakibinden devralan Trabzonspor, 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı'nın yer almadıkları, Abdülkadir Ömür ile Caleb Ekuban'ın ise takımdan ayrı çalıştıkları belirtildi.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin ise antrenmana katıldığı bildirildi.

İki grup halinde idman yapan oyuncuların bir bölümünün yenilenme, diğer bölümünün ise telafi çalışmaları yaptıkları ifade edildi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, çarşamba günü gerçekleştirilecek antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Süper Lig Trabzonspor

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