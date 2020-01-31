YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'da Brezilyalı stoper Manoel'in alacağı ücret belli oldu

Trabzonspor'da Brezilyalı stoper Manoel'in alacağı ücret belli oldu

TRABZON HABERLERİ  | 31.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Brezilyalı stoper Manoel'in alacağı ücret belli oldu

Trabzonspor Kulübü, kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Manoel Messias Silva Carvalho'ya 2,5 yıllığına toplam 2 milyon 900 avro ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-2020 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, anlaşmaya göre 29 yaşındaki futbolcuya 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı için 400 bin avro, 2020-2021 sezonu için 1 milyon 250 bin avro ve 2021-2022 sezonu için de 1 milyon 250 avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manoel Messias Silva Carvalho Süper Lig Trabzonspor transfer

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Trabzon Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:27
Öğle
12:40
İkindi
15:18
Akşam
17:42
Yatsı
19:05

Trabzon Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Farabi Eczanesi
Ortahisar
Faruk Eczanesi
Ortahisar
Sevgi Eczanesi
Ortahisar
Umut Eczanesi
Ortahisar
Kavaklı Eczanesi
Akcaabat
Sinem Eczanesi
Akcaabat
Sağlık Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzon’da doktorlara moral ziyareti

Trabzon’da doktorlara moral ziyareti

Cumhuriyet Ortaokulu Erasmus kapsamında geliştirdiği proje hibe almaya hak kazandı

Cumhuriyet Ortaokulu Erasmus kapsamında geliştirdiği proje hibe almaya hak kazandı

Trabzon’da Minibüs Apartmana Girdi

Trabzon’da Minibüs Apartmana Girdi

Fotoğrafçılık Kursu'nda Sertifika Zamanı

Fotoğrafçılık Kursu'nda Sertifika Zamanı

Seks ilişkisini sitede gördü

Seks ilişkisini sitede gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.