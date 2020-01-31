Trabzonspor'da Brezilyalı stoper Manoel'in alacağı ücret belli oldu

Trabzonspor Kulübü, kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Manoel Messias Silva Carvalho'ya 2,5 yıllığına toplam 2 milyon 900 avro ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-2020 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, anlaşmaya göre 29 yaşındaki futbolcuya 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı için 400 bin avro, 2020-2021 sezonu için 1 milyon 250 bin avro ve 2021-2022 sezonu için de 1 milyon 250 avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

