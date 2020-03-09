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Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

TRABZON HABERLERİ  | 09.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, 11 Mart Çarşamba günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı'nın katılmadığı belirtildi.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir bireysel olarak idmanlarını sürdüren savunma oyuncuları Majid Hosseini ile Joao Pereira'nın takımla çalıştığı aktarıldı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.

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