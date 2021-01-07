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Trabzonspor'da Caleb Ekuban, önceki sezonlardaki gol sayısını yakaladı

TRABZON HABERLERİ  | 07.01.2021 11:03 | Son Güncelleme

Bordo-mavili takımın Ganalı oyuncusu, ligin geride kalan 17 haftasında rakip fileleri 5 kez havalandırarak, bu kulvarda geride kalan 2 sezondaki gol sayısına şimdiden ulaştı - Karadeniz ekibi, en golcü oyuncusu konumunda bulunan Ekuban'ın skor ürettiği 5 maçta 13 puan topladı

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bu sezon sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı geçirmesine karşın ligde geride kalan iki sezondaki gol sayısına şimdiden ulaşmayı başarıp, takımına adeta hayat verdi.

Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 maçta 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydetti.

Ekuban, bu sezon ise ligin geride kalan 17 haftalık bölümünde 11 maçta forma giymesine karşın, rakip fileleri 5 kez havalandırarak önceki sezonlardaki kadar gol kaydetti.

Ganalı oyuncu, ligde 5 golle takımının da en skorer ismi oldu.

- 13 puanlık katkı

Ligde 26 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavili takım, Ganalı futbolcunun gol attığı maçlarda 13 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, Ekuban'ın gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ekuban, Trabzonspor'un 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe, 2-1 galip geldiği Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük ve 1-1 berabere biten Demir Grup Sivasspor maçlarında 1'er gol kaydetti.

- Toplamda 23 gol

Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında 81 resmi karşılaşmaya çıkıp, 23 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ekuban, bu sezon 11 maçta 5, 2019-2020'de 34 karşılaşmada 10, 2018-2019'da da 36 mücadelede 8 gol kaydetti.

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