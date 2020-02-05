Trabzonspor'da çifte kupa hedefi

SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 gibi farklı sonuçla yenerek yarı final yolunda büyük avantaj sağlayan Trabzonspor, 9 sezon aradan sonra kupa hasretini sonlandırma yolunda ilerliyor.

40 yaşındaki teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde kupada yarı final kapısını aralayan, Süper Lig'de de 1 maçı eksiğiyle 38 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, hem lig hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürüyor.

En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililer, son 9 sezondur kupa hasreti yaşıyor.

Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.