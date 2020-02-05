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Trabzonspor'da çifte kupa hedefi

TRABZON HABERLERİ  | 05.02.2020 11:09 | Son Güncelleme

En son 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, 9 sezonluk kupa hasretini sonlandırma yolunda çifte kupa hedefiyle ilerliyor

SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 gibi farklı sonuçla yenerek yarı final yolunda büyük avantaj sağlayan Trabzonspor, 9 sezon aradan sonra kupa hasretini sonlandırma yolunda ilerliyor.

40 yaşındaki teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde kupada yarı final kapısını aralayan, Süper Lig'de de 1 maçı eksiğiyle 38 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, hem lig hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürüyor.

En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililer, son 9 sezondur kupa hasreti yaşıyor.

Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

- Son 9 sezon kupa performansı

Trabzonspor, son 9 sezonda kupada sadece 1 kez final oynadı. Fenerbahçe ile 2012-2013 sezonunda Ankara'da karşılaşan bordo-mavililer, rakibine 1-0 mağlup olarak kupayı elde edememişti.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda grup aşaması, 2011-2012 sezonunda 4. kademe maçı, 2012-2013 sezonunda final, 2013-2014 sezonunda 4. tur, 2014-2015 sezonu son 16 turu, 2015-2016 sezonu son 16 turu, 2016-2017 grup aşaması, 2017-2018 sezonunda son 16 turu, 2018-19 sezonunda çeyrek finalde kupaya veda etti.

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında turu geçmesi halinde 6 sezon sonra yarı finale yükselmiş olacak.

- Son şampiyonluk kupası 35 sezon önce

Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, son yıllarda şampiyonluk kupası hasreti de çekiyor.

Bordo-mavililer, 1983-1984'te Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yaşadığı şampiyonluğun ardından o tarihten bu yana geçen 35 sezondur şampiyonluk kupasını müzesine getiremiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Süper Lig Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası

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