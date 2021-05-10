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Trabzonspor'da Djaniny ve Flavio, Konyaspor maçında forma giyemeyecek

10.05.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Djaniny ve Flavio, Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Djaniny ve Flavio'nun tedavilerine başlandığı bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, futbolcular Djaniny Semedo ve Flavio da Silva'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakan Çelik, hafta sonu oynanan Antalyaspor karşılaşmasında sol kasığında zorlanma hisseden Djaniny Semedo'nun çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında kas içi kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığını belirterek, "Yine aynı müsabakada sol kasığında ve dizinde zorlanma hisseden Flavio da Silva'nın da çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında ödem ve sol diz iç yan bağda grade 1 yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 41. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavili takımda, iki futbolcu kadroda yer alamayacak.

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