Trabzonspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.
Birinci grupta yer alan futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla son buldu.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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