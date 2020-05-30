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Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları

TRABZON HABERLERİ  | 30.05.2020 18:47 | Son Güncelleme

Bordo-mavili kulüp, Pereira, Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu'na ödenecek ücretleri borsaya bildirdi

Trabzonspor, iç transferde anlaştığı Pereira, Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu'nun alacağı ücretleri borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 1 yıl sözleşmesi uzatılan Joao Pereira'ya 2020-2021 sezonu için 500 bin avro garanti ücret ve 25 bin avro menajerlik bedeli verileceği belirtildi.

İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin sözleşmesindeki opsiyon hakkının kullanıldığı, oyuncuya 2020-21 futbol sezonu için 600 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Bilal Başacıkoğlu ile de 2 yıllık opsiyon hakkı kullanıldığı vurgulanarak, "2020-21 futbol sezonu için 2 milyon 750 bin lira garanti ücret, 2021-22 futbol sezonu için 2 milyon lira garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verildi.

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