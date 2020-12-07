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Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny, Sivasspor maçında forma giyemeyecek

TRABZON HABERLERİ  | 07.12.2020 13:02 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny, Sivasspor maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor'da sakatlanan oyuncular Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun bu akşamki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır." ifadelerini kullandı.

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