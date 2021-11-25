Trabzonspor'da seçimli olağan genel kurul ertelendi

Trabzonspor Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısının çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği açıklandı.

Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki seçimli olağan genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, kulübün daha önce ilan ettiği gibi genel kurul toplantısının çoğunluk aranmaksızın 4-5 Aralık'ta saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz