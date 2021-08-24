Trabzonspor'da transfer çalışmaları

Trabzonspor, transfer görüşmeleri yaptığı Hollandalı futbolcu Stefano Denswil'i Trabzon'a getirdi.

İtalya'nın Bologna Kulübünde forma giyen oyuncu, menajeriyle birlikte Trabzon'a geldi.

28 yaşındaki savunma oyuncusuyla son görüşmelerin ardından resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.



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