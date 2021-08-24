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Trabzonspor'da transfer çalışmaları

24.08.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, transfer görüşmeleri yaptığı Hollandalı savunma oyuncusu Denswil'i Trabzon'a getirdi

Trabzonspor, transfer görüşmeleri yaptığı Hollandalı futbolcu Stefano Denswil'i Trabzon'a getirdi.

İtalya'nın Bologna Kulübünde forma giyen oyuncu, menajeriyle birlikte Trabzon'a geldi.

28 yaşındaki savunma oyuncusuyla son görüşmelerin ardından resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

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