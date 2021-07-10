YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

10.07.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizinde ödem bulunan Anders Trondsen ile izinli olan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik, Caleb Ekuban idmanda yer almadı

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan bordo-mavili ekibin antrenmanı, basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pasla devam eden antrenmanda şut çalışması üzerinde duruldu. Çalışma, dar alanda gruplar halinde oynanan çift kale maçla sona erdi.

İdmana izinli olan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik ve Caleb Ekuban katılmadı. Ekuban'ın 13 Temmuz Salı günü kampa dahil olacağı bildirildi.

Dizinde ödem bulunan Anders Trondsen de çalışmada yer almadı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek seferde servet doğurdu! "İnanamadık, saydık"Tek seferde servet doğurdu! "İnanamadık, saydık"
PARTNERSerdar Ortaç'tan eski eşine: Ondan hiç beklemezdimSerdar Ortaç'tan eski eşine: Ondan hiç beklemezdim
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarıTrabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazar

İmsak
03:38
Sabah
05:34
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:45
Yatsı
22:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Sedef Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.