Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavili futbolcular, akşam yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

- Newton'un yardımcısı belli oldu

Trabzonspor'da geçen sezonun son haftasında göreve getirilen Eddie Newton'un yardımcısı belli oldu.

Bordo-mavili takımda Newton'un yardımcılığını yeni sezonda vatandaşı İngiliz çalıştırıcısı Steve Greaves yapacak. Greaves, bugün takımla ilk çalışmasına çıktı.

- Maç cuma gününe alındı

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı hazırlık maçı cuma gününe alındı.

Bordo-mavili kulüp, yaptığı bilgilendirmede, daha önce cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın 1 gün öncesine alındığını belirterek, "Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı hazırlık karşılaşması 4 Eylül 2020 Cuma günü 17.00'a alınmıştır." ifadesine yer verdi.

