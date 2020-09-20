Trabzonspor'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor Kulübü, kadrosuna kattığı Flavio Medeiros da Silva, Lewis Baker ve Benik Afobe için imza töreni gerçekleştirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuların takıma faydalı olacaklarının sinyalini verdiğini, bundan da şüpheleri olmadığını söyledi.

Üç futbolcunun da kısa zaman içerisinde bir şey öğrendiklerini kaydederek, imalı konuşan Ağaoğlu, "Futbolun kurallarında çok nadiren, yılda bir değişiklik olur ancak bizde maçtan maça değişiklikler oluyor. Onun için bu üç arkadaşımızın bundan sonra yapacakları mücadelelerde, oynayacakları maçlarda buna hazırlıklı olmaları gerekiyor." dedi.

Ağaoğlu, son iki yıldır zirveye oynadıklarını hatırlatırken, sezonun zor geçeceğini ancak bu sene üzerine koyarak devam etmek zorunda olduklarını vurguladı.

Zirve yarışındaki mücadelelerine değinen Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimseye sıkıntı vermediğiniz zaman, herkes için sempatiksinizdir. Ne zaman ki zirveyi zorlarsınız, orayı ele geçireceğinizi hissettikleri anda önceden size sempati ile bakan insanların hepsinin bakışı değişir. Bir anda antipatiksinizdir artık. Şimdi bu mücadeleye hazır mıyız? Bunu bilerek yolumuza devam ediyoruz. Taraftarlarımız lütfen biraz sabırlı olsun. Trabzonspor'un verdiği bu mücadele yeni değil. Yıllardır vermiş olduğumuz bir mücadele bu. Bunu çok farklı platformlarda vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Başarı ancak inanarak ve mücadele ederek gelir. Taraftarlarımız bize inansın. Mücadeleyi de biz vereceğiz."