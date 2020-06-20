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Trabzonspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

TRABZON HABERLERİ  | 20.06.2020 15:46 | Son Güncelleme

Trabzonspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Akhisarspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan başta teknik direktör Yılmaz Vural ve yardımcıları olmak üzere tüm futbolcu ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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