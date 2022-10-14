Trabzonspor'dan Avrupa'da farklı galibiyet

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu 4-0 gibi farklı sonuçla yenerek gruptaki iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmanın 44. dakikada Sarr'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen bordo-mavililer, 48. dakikada Hugo, 57. dakikada Bardhi, 69. dakikada Trezeguet'in golleriyle maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Gruptaki 4. hafta sonunda 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükselten Karadeniz ekibi, 2. sıraya yükselerek iddiasını sürdürdü.

- Maç sonu taraftarıyla galibiyeti kutladı

Kasımpaşa beraberliği ile zirve yarışında yara alan Trabzonspor, taraftarıyla maç sonu galibiyeti kutladı.

Orta alanda toplanarak kolbastı oynayan bordo-mavili takım, daha sonra tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarla paylaştı.



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