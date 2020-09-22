Trabzonspor'dan ayrılan Alexander Sörloth, geçen sezona damga vurdu

Trabzonspor'dan ayrılarak Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Alexander Sörloth, geçen sezona damga vurdu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı gol ve verdiği gol pası ile takımının kupayı elde etmesinde büyük pay sahibi olan, ligde de 24 golle gol krallığı unvanını kazanan Sörloth, kariyerinin en parlak sezonunu bordo-mavili takımda geçirdi.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 34 maçta 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 karşılaşmada 7, Avrupa kupalarında ise 8 mücadelede 2 gol olmak üzere 49 müsabakada 33 kez fileleri havalandırdı. Sörloth, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak da kulüp tarihine geçti.

1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze, Avrupa'da 4 karşılaşmada 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 mücadelede 2 gol atarak toplamda 41 müsabakada 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.