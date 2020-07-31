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Trabzonspor'dan bir sezonda 110 gol

TRABZON HABERLERİ  | 31.07.2020 11:30 | Son Güncelleme

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 53 maçta rakip fileleri 110 kez havalandırmayı başardı - Karadeniz ekibi, 76 golle ligin en fazla skor üreten takımı olurken, son 24 sezondaki en golcü dönemine ulaştı

SELÇUK KILIÇ - Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, son yılların en golcü dönemini yaşayıp, 3 kulvarda 110 gol kaydetti.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 maçta 24 gol, Avrupa kupalarında da 10 maçta 10 gol olmak üzere, toplam 53 resmi karşılaşmada rakip fileleri 110 kez havalandırmayı başardı.

Karadeniz ekibi, Süper Lig'de sezonu 76 golle en skorer takımı olarak tamamladı.

- Son 24 sezonun en golcü dönemi

Trabzonspor, 76 golle ligde son 24 sezonun en golcü dönemini geride bıraktı.

Bordo-mavili takım, en son ligi ikinci sırada bitirdiği 1995-96 sezonunda 79 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

- Ligde tek maçta gol atamadı

Trabzonspor, ligde 34 haftanın sadece 1'inde gol kaydedemedi. Bordo-mavililer, ligin 10. haftasında Göztepe'ye sahasında 1-0 yenildiği karşılaşmada gol atamadı.

Karadeniz ekibi, kupada ise 9 maçın 1'ini golsüz tamamladı. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda normal süresi 2-0'lık sonuçla biten ve penaltı atışlarıyla elediği Yukatel Denizlispor karşısında gol kaydedemedi.

- Gollerde 5 futbolcu yükü çekti

Trabzonspor'un 110 golünün 78'ini Sörloth, Nwakaeme, Sosa, Novak ve Ekuban attı.

Sörloth, 49 maçta attığı 33 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu. Bu futbolcuyu 14 golle Anthony Nwakaeme, 11 golle Jose Sosa, 10'ar golle de Filip Novak ve Caleb Ekuban takip etti.

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