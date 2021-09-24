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Trabzonspor'dan Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

24.09.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi sol kasığından sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil'de birinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirdi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden, dün oynanan Konyaspor maçı öncesinde sakatlanan Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında, "Dün oynadığımız Konyaspor karşılaşması öncesi sol kasığından sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR grafisinde kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Stefano Denswil

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