YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

TRABZON HABERLERİ  | 07.05.2020 22:50 | Son Güncelleme

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor Kulübü, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli Fenerbahçe ailesi, bir çalışanınızda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

En Çok Okunan Yerel Haberler

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

Başkan Çalışkan’dan Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Başkan Çalışkan’dan Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Vali Salih Ayhan'a ziyaret

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Vali Salih Ayhan'a ziyaret

Denizli'de balık avladıkları derede kaybolduğu belirtilen iki kişi aranıyor

Denizli'de balık avladıkları derede kaybolduğu belirtilen iki kişi aranıyor

Türk ve İtalyan iş adamlarından Türkiye’de yeni bir motosiklet için yatırım

Türk ve İtalyan iş adamlarından Türkiye’de yeni bir motosiklet için yatırım

Sokak hayvanlarına yiyecek

Sokak hayvanlarına yiyecek

Trabzon Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:23
Sabah
05:05
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:31
Yatsı
21:06

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Ebru Eczanesi
Ortahisar
Hakan Eczanesi
Ortahisar
Kofoğlu Eczanesi
Ortahisar
Yavuz Eczanesi
Ortahisar
Merkez Eczanesi
Akcaabat
Yıldız Eczanesi
Akcaabat
Ebru Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Trabzon’da toprağa gömülü yeni doğan bir erkek bebek cesedi bulundu

Trabzon’da toprağa gömülü yeni doğan bir erkek bebek cesedi bulundu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Trabzon’un şehir merkezindeki cephe sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor

Trabzon’un şehir merkezindeki cephe sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor

Ak Parti Trabzon Milletvekili Aday Adayı Mahir Küçük, Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ak Parti Trabzon Milletvekili Aday Adayı Mahir Küçük, Ziyaretlerini Sürdürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.