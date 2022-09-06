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Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi'ye geçmiş olsun mesajı

06.09.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi'ye geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, trafik kazası geçiren futbolcusu Mountassir Lahtimi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Futbolcumuz Mountassir Lahtimi, bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanın ardından evine dönerken maddi hasarlı bir trafik kazası geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan oyucumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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