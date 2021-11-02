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Trabzonspor'dan taraftarına sağduyu çağrısı

02.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu: "(Çaykur Rizespor maçı) Karşılaşmanın sonlarına doğru bazı taraftarlarımızın yapmış olduğu tezahürat, hafta içinde verilen dostluk mesajlarıyla bağdaşmamaktadır. Bundan böyle Rizespor ile kurulan dostluk bağına zarar vermemek için gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ediyoruz"

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Çaykur Rizespor ile oynadıkları karşılaşmanın sonlarında bazı taraftarlarının yapmış olduğu tezahüratın hafta içindeki dostluk mesajlarıyla bağdaşmadığını söyledi.

Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un iki kardeş şehrin takımları olduğunu belirterek, "Sportif alanda bir rekabet olsa da bu dostluk, akrabalık bağı olan insanların ilişkisine zarar vermemeli." dedi.

Cuma günü oynanan karşılaşmada taraftarların tezahüratlarına tepki gösteren Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Karşılaşmanın sonlarına doğru bazı taraftarlarımızın yapmış olduğu tezahürat, hafta içinde verilen dostluk mesajlarıyla bağdaşmamaktadır. Bir anlık heyecanla bile olsa taraftarlarımızın sağduyulu davranarak bu tür tezahüratlardan uzak kalmaları, enerjilerini takımımızı desteklemek için kullanmaları daha doğru olacaktır. Bundan böyle Rizespor ile kurulan dostluk bağına zarar vermemek için gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ediyoruz."

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