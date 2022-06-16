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Trabzonspor'dan TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi'ye tebrik

16.06.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi'ye tebrik

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi'yi kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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