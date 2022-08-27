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  4. Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama:

27.08.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın sağ karın bölgesinde yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, futbol A takım doktoru Halil Polat'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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