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Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

06.01.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Sayın Adil Gevrek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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