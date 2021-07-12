Trabzonsporlu futbolcu Berat Ayberk Özdemir'den yeni sezon değerlendirmesi:

İSTANBUL (AA) - Trabzonsporlu futbolcu Berat Ayberk Özdemir, yeni transfer Marek Hamsik'den çok şey öğreneceğine inandığını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavili takımın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kamp çalışmalarını değerlendiren Berat, "Oyuncu grubu olarak burada çok mutluyuz. Riva'da kamp yapmak harika. Burada, milli takımlarla çok kamp yapma şansım oldu ama ilk kez bir kulüp takımıyla buradayım. Doğadan, sahalardan ve bize sağlanan kolaylıklardan çok memnunuz. Takıma çok kaliteli isimler geldi ve gelmeye de devam ediyor. Onların hırslarını ve başarı isteklerini gördükçe çok seviniyoruz. Umarım her şey gönlümüzce ve istediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yeni transferi Slovak futbolcu Marek Hamsik ile beraber oynayacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Berat Özdemir, "Grande'nin gelişini dört gözle bekliyorum. Bir sonraki etapta bize katılacak. Ondan öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Geldiğinde yanından ayrılmam. Altyapı zamanımda, Napoli'de oynarken Hamsik'in çok videosunu izledim. Umarım bana çok şey katabilir. Onun arkasında ve yanında oynamak bana çok iyi gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim bir hedefimiz var. Umarım bu hedefi sezon sonunda gerçekleştiririz." diyen bordo-mavili futbolcu, "Şu andaki kadroda şampiyonluk haricinde gelen bir sıralama başarı olarak görünmüyor. Biz de bu ağır sorumluluğun altındayız ve buna göre çalışıyoruz. Tabii ki sezonun gidişatına bağlı olarak 2'nci ve 3'üncü sırada tamamlandığı zaman da başarılı diyebiliriz ama bir cümlede Trabzonspor'un adı geçiyorsa, hedef, kupa ve şampiyonluk vardır. Biz tüm çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz." diye konuştu.

- "Berat, A Milli Takım forması için her şeyi yapacak"

A Milli Takım formasını giymeyi çok istediğini anlatan bordo-mavili oyuncu, "Berat, bu sene A Milli Takım formasını alabilmek için her şeyi yapacak. O forma benim hayalim. İçeride A Milli Takım'ın formasını giyen isimlerin fotoğrafları var. Birçok abimin, kardeşimin ve hocamın fotoğrafları var. Ben de en kısa sürede fotoğrafımı oraya astırmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

Bordo-mavili taraftarların önünde sahaya çıkabilmek için sabırsızlandığını da kaydeden Berat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene taraftarsız oynadık. Ben en son Trabzonspor taraftarının önüne çıktığımda ayaklarım titremişti. Tekrar aynı şey olacak, buna eminim. Taraftarın ilk iç saha maçında beni tribüne çağırmasını dört gözle bekliyorum. Bu, benim için unutulmaz bir anı olacaktır. Beni milli takımda görmek isterler. Tüm Türk ve yabancı arkadaşlarımı kendi milli takımlarında görmek ister bizim taraftarlarımız. Biz de onları gururlandırmak adına elimizden geleni yapacağız."

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