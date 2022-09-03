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Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün çapraz bağında yaralanma tespit edildi

03.09.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün çapraz bağında yaralanma tespit edildi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan maçta sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün çapraz bağında yaralanma olduğu belirlendi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Halil Polat, "Müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz’ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig Trabzonspor Dorukhan Toköz futbol

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