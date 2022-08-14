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Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca ameliyat edildi

14.08.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca ameliyat edildi

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca ameliyat edildi

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta kolundan sakatlanan Trabzonsporlu oyuncu Edin Visca'nın İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan oyuncumuz Edin Visca, bugün İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

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