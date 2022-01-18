Trabzonsporlu futbolcu Koita, ikinci kez baba oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Fode Koita, ikinci kez baba oldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fode Koita ve Jemila Seghir çiftinin bugün Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde bir erkek çocuklarının dünyaya geldiği belirtildi.
Açıklamada, "İkinci kez çocuk sahibi olan Fode ve Jemila çiftini tebrik eder, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz." ifadesine yer verildi.
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