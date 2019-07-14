Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcıoğlu, Lille için izin istedi

Trabzonspor'un gözde ikilisinden Yusuf Yazıcı'ya Lille'in ısrarı sürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce '20 milyon Euro'luk teklif var' dediği genç oyuncunun ise ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği kaydedildi.

TRT Spor'un haberine göre, başarılı oyuncu, bugünkü antrenmandan sonra kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'na takımdan ayrılmak istediğini iletti.

YUSUF İÇİN 20 MİLYON EURO

Trabzonspor ile yol ayrımındaki Yusuf Yazıcı'ya, geçen dönemlerde de teklifler gelmişti. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon Abdülkadir Ömür ile birlikte Yusuf'a İspanya'dan 14 milyon Euro'luk teklif geldiğini açıklamıştı. Ağaoğlu, ara trans1fer döneminde de Yusuf için 20 milyon Euro'luk teklif aldıklarını duyurmuştu. Lille Başkanı Gerard Lopez de RMC Sport'a Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda istekliği olduklarını açıklamıştı.

