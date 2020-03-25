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Trabzonsporlu futbolculardan "Evde kal, güvende kal" çağrısı

TRABZON HABERLERİ  | 25.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

Trabzonsporlu futbolculardan "Evde kal, güvende kal" çağrısı

Trabzonsporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırladıkları videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal, güvende kal" çağrısında bulundu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından evlerine kapanan bordo-mavili futbolcular, hazırladıkları videoyla vatandaşlara, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda futbolcular, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulması ve "evde kal" çağrısı yaptı.

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